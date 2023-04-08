Во Владимирской области введут особый противопожарный режим

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, несмотря на постоянные предупреждения и запреты под угрозой крупных штрафов, на территории региона с приходом теплой, сухой погоды ежедневно происходят палы сухой травы.

Всего в нынешнем году по состоянию на 8 апреля зафиксировано уже 28 таких фактов, площадь, пройденная огнем, составила более 60 гектаров. Наиболее крупным ландшафтным пожаром стал пожар в Меленковском районе, где 7 апреля у деревни Елино сгорело сразу 50 гектаров сухой растительности. К счастью, саму деревню удалось отстоять.

В связи с этими фактами руководство региона и ГУ МЧС России по Владимирской области планируют ввести на будущей неделе особый противопожарный режим. Напомним — это означает полный запрет на разведение открытого огня, включая собственные дачные участки и огороды, а также мангалы, бочки и прочие приспособления.