Во Владимире прокуроры нашли массу нарушений в работе общественного транспорта

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Как сообщает прокуратура Владимирской области, в связи с многочисленными жалобами жителей столицы региона и критическими публикациями в СМИ совместно с ГИБДД и Ространснадзором была проведена проверка организации транспортного обслуживания населения перевозчиками, работающими во Владимире.

В ходе проверки было выявлено множество нарушений. Так, установлено, что компании «Владимирпассажиртранс», «Виктория», «РТС», «ОКТО» и ИП Тимофеев грубо нарушают интервалы движения, утвержденные горадминистрацией.

Зафиксировано начало движения с запозданием и нарушение графика прибытия на остановки. По большей части, это касалось маршрутов №№ 5, 6С, 9С, 10С, 11С, 12, 14, 15, 16, 21, 23, 24С, 25, 26, 28, 29, 36 и 56.

В прокуратуре отдельно отметили, что во время проверки автобусы №№ 21, 23, 24С и 29 вовсе не прибыли на конечные остановки.

Кроме прочего, вскрылись факты выпуска на линию неисправных машин — всего таковых оказалось 20 автобусов. У некоторых из них в выхлопных газах содержалось слишком высокое количество загрязняющих веществ. По результатам проверки были возбуждены 20 дел об административных правонарушениях.

Отдельно прокуроры обратили внимание на оснащенность автобусов средствами для граждан с ограниченными возможностями, и тут тоже нашлась масса нарушений.

Информацию о всех нарушениях и необходимости усиления контроля за работой перевозчиков направили в мэрию Владимира.