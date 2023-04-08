В Гусь-Хрустальном районе в деревне Вашутино построят школу на 180 мест

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Как сообщил депутат Госдумы России Алексей Говырин, в деревне Вашутино дети сейчас занимаются в двух деревянных зданиях, где в былые времена располагались библиотека и колхозная контора. Всего образовательное учреждение посещают 75 ребят.

Между тем, в администрации Гусь-Хрустального района сообщили о том, что дело по возведению новой школы в Вашутино сдвинулось с мертвой точки: проектно-сметная документация подготовлена и направлена на госэкспертизу, а после этого весь пакет документов представят в правительств Владимирской области. Всего новая школа сможет вместить 180 учеников.

Школа уже стоит в региональных планах капитального строительства, источники финансирования предстоит определить при формировании бюджета на 2025 год, а ввод образовательного учреждения в эксплуатацию ориентировочно состоится в 2026 году.