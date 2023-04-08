Ковровская прокуратура обнаружила нарушения и в других точках пиццерии "То-То"

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ковровская городская прокуратура после массового отравления в пиццерии «То-То, расположенной на улице Строителей, 27, решила проверить и другие точки сети общепита. И во всех четырех других пиццериях также нашли нарушения.

Проверка проходила совместно с представителями управления Роспотребнадзора по Владимирской области и Центра гигиены и эпидемиологии во Владимирской области. В пиццерии, расположенной в торговом центре «Ковров-Молл» (ул. Лопатина, 7а), в холодильных камерах отсутствуют контрольные термометры, в цехе холодных блюд не производится бактерицидная обработка специальной лампой. У ряда сотрудников, занятых приготовлением пищевой продукции, не пройден периодический медицинский осмотр.

В пиццериях, расположенных по ул. Грибоедова, 1-б и по ул. Абельмана, 2, холодильные камеры также не оборудованы контрольными термометрами, на уборочном инвентаре нет маркировки. Те же нарушения имели место и в пиццерии на ул. Ватутина, 59, кроме того, в данной точке общественного питания у ряда сотрудников, занятых на приготовлении холодных закусок, не пройдены периодические медицинские осмотры.

При этом в прокуратуре уточняют, что нигде не выявили сальмонеллез в пробах пищевой продукции. А именно стал причиной отравления в пиццерии «То-То на улице Строителей, 27.