В Камешково наградили школьников за помощь в задержании наркосбытчика

Фото: прокуратура Владимирской области

Как сообщает прокуратура Владимирской области, 7 апреля прокурор Камешковского района Владимир Мановец и его заместитель Дмитрий Фещенко пришли в школу №3, где наградили двоих учеников грамотами и подарками за активную жизненную позицию.

Как сообщалось ранее, в один из дней минувшего марта 27-летний парень возле пожарного водоема Камешково предложил мальчикам купить у него марихуану и употребить его.

Однако ребята не растерялись, и сообщили о случившемся в службу «112». Прибывшие на место полицейские тут же задержали подозреваемого. По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям «Склонение несовершеннолетних к употреблению наркотиков» и «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств». На время следствия мужчину заключили под стражу.

Также в ходе встречи прокуроры рассказали детям о вреде употребления наркотиков и о правилах безопасности при пользовании интернетом.