Во Владимирской области за сутки подтверждено 59 заражений коронавирусом

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Владимирской области, за минувшие сутки на территории региона зарегистрировано 59 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

На первом месте в сводке Владимир с 17 новыми заразившимися, на втором месте Муромский район с восемью случаями, на третьем Юрьев-Польский район, где зарегистрировано семь случаев.

В Ковровском районе подтверждено шесть новых заражений коронавирусом, в Гусь-Хрустальном районе четыре, в Кольчугинском районе три, в Александровском, Гороховецком и Суздальском районах по два, в Петушинском, Судогодском, Киржачском, Камешковском, Меленковском, Вязниковском и Селивановском районах, а также в Радужном по одному случаю.

В Собинском районе за прошедшие сутки случаев коронавируса не подтвердилось. Таким образом, с начала эпидемии во Владимирской области официально зарегистрировано 183890 случаев заражения коронавирусом.