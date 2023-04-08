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НовостиПроисшествия8 апреля 2023 5:24

В Меленковском районе из-за вспыхнувшей травы едва не сгорела деревня Елино

Крупный ландшафтный пожар случился днем 7 апреля
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 16.45 диспетчеры Меленковского пожарно-спасательного гарнизона получили информацию о том, что возле деревни Елино загорелась сухая трава.

На место ЧП выехали пять сотрудников МЧС на одной машине, также в тушении были задействованы добровольцы и сотрудники местной администрации. К моменту прибытия на место оказалось, что трава разгорелась очень сильно, и огонь угрожал перекинуться на саму деревню. Совместными усилиями населенный пункт удалось спасти, пожар потушили на площади 50 гектаров.

К счастью, никто из людей не пострадал. Дознаватели МЧС приступили к установлению причин, которые привели к возгоранию.