В Меленковском районе из-за вспыхнувшей травы едва не сгорела деревня Елино

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 16.45 диспетчеры Меленковского пожарно-спасательного гарнизона получили информацию о том, что возле деревни Елино загорелась сухая трава.

На место ЧП выехали пять сотрудников МЧС на одной машине, также в тушении были задействованы добровольцы и сотрудники местной администрации. К моменту прибытия на место оказалось, что трава разгорелась очень сильно, и огонь угрожал перекинуться на саму деревню. Совместными усилиями населенный пункт удалось спасти, пожар потушили на площади 50 гектаров.

К счастью, никто из людей не пострадал. Дознаватели МЧС приступили к установлению причин, которые привели к возгоранию.