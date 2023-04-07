Во Владимире приведут в порядок смотровую площадку, где просела плитка

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

7 апреля мэр Дмитрий Наумов и начальник городского управления архитектуры и строительства Игорем Соловьёвым выехали на смотровую площадку, где произошла деформация ограждения, частичное разрушение его крепежа и просадка плитки.

- Сейчас специалисты проводят обследование и готовят проект по восстановлению объекта. Определяемся с подрядчиком, который закрепит облицовку, устранит просадки брусчатки и примет все необходимые меры для обеспечения безопасности, - написал в соцсетях Дмитрий Наумов.

Что касается памятника князю Владимира, то его постамент находится в устойчивом состоянии, угрозы разрушения нет. Необходимо выполнить работы по переоблицовке, с дополнением утраченных в процессе эксплуатации элементов.