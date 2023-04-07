В Селиваново мужчина зарезал знакомую, к которой пришел в гости

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В Селиваново вынесен приговор по уголовному делу об убийстве.

Следствием и судом установлено, что в середине декабря обвиняемый вместе со своей сожительницей пришли в гости к знакомым, проживающим в поселке Красная Горбатка, с которыми стали выпивать.

Между гостями произошёл конфликт. Злоумышленник взял нож, подошел к сидящей на кровати женщине и нанес ей не менее 3 ударов в область в область шеи и грудной клетки. Женщина скончалась на месте от полученных травм, сообщает региональный Следком.

Вину в совершенном преступлении мужчина признал. С учетом всех обстоятельств суд приговорил его к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.