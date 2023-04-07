Владимирец, обругавший полицейских, заплатит 120 тысяч рублей

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

7 апреля Октябрьский районный суд Владимира вынес приговор местному жителю.

Установлено, что вечером 27 августа прошлого года, празднуя День города Владимир на улице Большой Московской, мужчина вступил в конфликт с сотрудниками полиции. Во время задержания он публично начал оскорблять их матом, а двоих ударил по ноге.

В ходе судебного заседания вину подсудимый признал и раскаялся. Судом назначено наказание в виде штрафа в размере 120 тысяч рублей.

При назначении наказания судом учтены смягчающие вину обстоятельства. Приговор в законную силу не вступил.