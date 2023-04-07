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НовостиОбщество7 апреля 2023 12:04

Владимирец, обругавший полицейских, заплатит 120 тысяч рублей

На суде мужчина признал свою вину и раскаялся
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Фото: Алексей БУЛАТОВ

7 апреля Октябрьский районный суд Владимира вынес приговор местному жителю.

Установлено, что вечером 27 августа прошлого года, празднуя День города Владимир на улице Большой Московской, мужчина вступил в конфликт с сотрудниками полиции. Во время задержания он публично начал оскорблять их матом, а двоих ударил по ноге.

В ходе судебного заседания вину подсудимый признал и раскаялся. Судом назначено наказание в виде штрафа в размере 120 тысяч рублей.

При назначении наказания судом учтены смягчающие вину обстоятельства. Приговор в законную силу не вступил.