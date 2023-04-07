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НовостиОбщество7 апреля 2023 11:44

Житель Собинки обманул две микрокредитные компании

Уголовное дело передано в суд
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Фото: Даниил ОПАРИН

Утверждено обвинительное заключение в отношении жителя Собинки. Он обвиняется в совершении двух эпизодов мошенничества в сфере кредитования.

Установлено, что вечером 22 мая прошлого года мужчина со своего мобильного телефона зашел на сайт микрокредитной компании, где при оформлении анкеты клиента предоставил заведомо ложные и недостоверные сведения о своем трудоустройстве, указав организацию, в которой на момент оформления займа не работал, а также о размере дохода, указав сумму получаемых ежемесячных денежных средств, которые не получал.

После этого он заключил договор потребительского займа, не намереваясь выполнять его условия по выплате предоставленных ему денежных средств. Незаконно полученными деньгами он распорядился по своему усмотрению. В тот же вечер аналогичным способом он заключил договор потребительского займа ещё с одной микрокредитной компанией, сообщает областная прокуратура.

Уголовное дело направлено в суд.