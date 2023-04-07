В Кольчугино мать с тремя детьми оставили жить в сгоревшем доме

фото с сайта областной прокуратуры

5 апреля и.о. прокурора Владимирской области Андрей Жугин провел выездной прием граждан в Кольчугинском районе. К нему обратилась местная жительница по вопросу нарушений жилищного законодательства.

Тут же была организована проверка. Оказалось, что у женщины трое несовершеннолетних детей, младшему из которых нет и двух лет. До 2020 года она со старшими сыновьями проживала в многоквартирном доме в Кольчугино, в котором три года назад произошёл пожар. В декабре 2022 года дом был признан аварийным, а её квартира – непригодной для проживания. Иного жилья у женщины нет, а предложенное ей жильё маневренного фонда находится в ненадлежащем состоянии. Женщина вынуждена жить у друзей, сообщили в областной прокуратуре.

После приёма прокурора администрацией Кольчугинокого района женщине в тот же день были предложены несколько вариантов маневренного жилого фонда для временного проживания. Сейчас многодетной маме предоставлено благоустроенное жильё маневренного жилого фонда.

Дальнейшее соблюдение жилищных прав семьи находится на контроле исполняющего обязанности прокурора региона.