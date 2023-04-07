В Собинке снова горели рабочие казармы

фото с сайта регионального управления МЧС

6 апреля в 18.33 поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме по адресу: г. Собинка, Рабочий проспект, д. 5/12. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения.

На момент прибытия подразделений наблюдалось задымление в подъезде. Сотрудниками МЧС было сформировано 1 звено газодымозащитной службы для тушения пожара. Пожарные не дали распространиться огню и ликвидировали горение электрощита в подъезде на площади 1,5 кв. м.

Погибших и пострадавших нет. Сотрудниками МЧС эвакуировано 40 человек, в том числе 6 детей. Для ликвидации пожара привлекались 4 единицы техники, 13 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.

В прошлый раз пожар в этом общежитии произошел 17 июня прошлого года. Тогда погибли два человека.