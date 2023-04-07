Владимирцы смогу примерить экипировку пожарного-спасателя

фото из архива Виктории Суховой

8 апреля в 11.00 в Центральном парке культуры и отдыха города Владимира сотрудники Главного управления МЧС России проведут «Единый День здоровья».

Мероприятие пройдёт на площадке у колеса обозрения и начнётся со спортивного флешмоба «Зарядка с МЧС». После все желающие смогут принять участие в спортивной эстафете «Семейный караул». Участникам соревнований предстоит надеть на себя элементы экипировки пожарного-спасателя, размотать и смотать пожарные рукава, проложить рукавную линию и подать воду.

Для участия в эстафете необходимо собрать команду (не менее 3 человек, где 2 взрослых и минимум 1 ребёнок), придумать название и пройти несложную регистрацию на месте.

Дети, принявшие участие в эстафете, получат сладкие призы и смогут прокатиться на пожарном квадроцикле. Также для гостей и участников акции будет организована выставка пожарно-спасательной техники, где можно будет поближе познакомиться с оборудованием и примерить на себя боевую одежду пожарного.

Все желающие смогут сфотографироваться с ростовыми куклами огнетушители и пожарного.