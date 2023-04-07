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НовостиОбщество7 апреля 2023 8:04

В Гусь-Хрустальном районе возбудили уголовное дело из-за отказа предоставить квартиру матери погибшего в зоне СВО солдата

Ход расследования держат на контроле в центральном аппарате Следкома
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Фото: Иван МАКЕЕВ

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил владимирскому Следкому возбудить уголовное дело о нарушении жилищных прав мамы погибшего воина в зоне СВО. Об этом сообщили активисты регионального ОНФ.

Напомним, жительница поселка Уршельский Гусь-Хрустального района вместе с мужем жила в аварийном доме. Из здания расселили всех, однако семье Курьяковых помощи не оказали. Тогда мать погибшего бойца обратилась к главе администрации поселка. Но та предложила женщине купить дом на деньги, полученные за гибель сына в СВО.

История получила широкую огласку, на место выехали общественники, а также и.о.областного прокурора Андрей Жугин. Он пообещал семье погибшего военного новую квартиру. Сейчас семья живет во временном маневренном жилье. Причем с родителями погибшего бойца живет его супруга с маленьким ребенком.