В Гусь-Хрустальном районе возбудили уголовное дело из-за отказа предоставить квартиру матери погибшего в зоне СВО солдата

. Фото: Иван МАКЕЕВ

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил владимирскому Следкому возбудить уголовное дело о нарушении жилищных прав мамы погибшего воина в зоне СВО. Об этом сообщили активисты регионального ОНФ.

Напомним, жительница поселка Уршельский Гусь-Хрустального района вместе с мужем жила в аварийном доме. Из здания расселили всех, однако семье Курьяковых помощи не оказали. Тогда мать погибшего бойца обратилась к главе администрации поселка. Но та предложила женщине купить дом на деньги, полученные за гибель сына в СВО.

История получила широкую огласку, на место выехали общественники, а также и.о.областного прокурора Андрей Жугин. Он пообещал семье погибшего военного новую квартиру. Сейчас семья живет во временном маневренном жилье. Причем с родителями погибшего бойца живет его супруга с маленьким ребенком.