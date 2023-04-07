В Судогодском районе обнаружены нарушения в планах размещения кладбища

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Как сообщает прокуратура Владимирской области, надзорным ведомством Судогодского района проведена проверка по обращению жителей деревни Торжково, которые просили уточнить вопрос законности при планировании размещения кладбища у их населенного пункта.

Установлено, что для такого объекта требуется установление санитарно-защитной зоны, а также проведение государственной экспертизы. Причем санитарно-защитная зона определяется классом опасности, а он зависит от площади кладбища.

Но администрация Лавровского сельского поселения проектную документацию не разработала, и положительного заключения не получила, а срок заключения экологической экспертизы истек еще 15 декабря 2022 года. Проект санитарно-защитной зоны вовсе не был разработан и утвержден.

По результатам проверки администрации сельского поселения было объявлено предостережение о недопустимости строительства кладбища без необходимых разрешений.

Устранение нарушений находится на контроле надзорного ведомства.