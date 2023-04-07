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НовостиПроисшествия7 апреля 2023 6:09

В Судогодском районе в деревне Тюрмеровка произошел пожар в жилом доме

ЧП случилось в девятом часу вечера 6 апреля на улице Сосенская, 11
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 20.50 диспетчеры пожарной охраны приняли информацию о горящем доме в деревне Тюрмеровка. На место выехали 10 сотрудников МЧС на трех машинах, а также один человек на одной машине от пожарной команды ИК-10.

К моменту приезда подразделений деревянный дом горел по всей площади открытым пламенем. Пожарным удалось отстоять соседние постройки, локализовать и ликвидировать пожар, общая площадь которого составила 80 квадратных метров. К счастью, никто из людей не пострадал.

Дознаватели МЧС устанавливают причину возгорания.