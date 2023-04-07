В Суздальской районной больнице приступили к ремонту стационара

фото регионального Минздрава

В Суздальской районной больнице приступили к масштабному ремонту стационара. Сейчас подрядчик проводит демонтаж внутренних помещений, прокладку коммуникаций и укладку напольной плитки.

- Сейчас в ремонт ушло одно крыло лечебного корпуса 3 этажа. Там находилась терапия, хирургия и детское отделение. Также в ремонт ушло приёмное отделение и операционный блок. Сроки ремонта подрядчику поставлены три месяца. После этого переселяем персонал и пациентов в отремонтированные помещения и приступаем к ремонту следующего крыла. На это мероприятие отводится также три месяца. После этого третий этап - благоустройство территории, асфальтирование проездов, ремонт административного, стоматологического и хозяйственного корпусов. По нашим расчетам, все работы займут 9 месяцев, - сообщил Денис Хрящев, заместитель главного врача по административно-хозяйственной части.

В здании стационара проводится полная замена инженерных сетей: отопление, водоснабжение, канализация, электричество, а также замена сетей связи, пожарной сигнализации, видеонаблюдения и сети вызова персонала. Далее подрядчик выполнит косметический ремонт, включающий покрытие стен, полов и устройство подвесных систем на потолках.

Больница была построена в 1986 году, за это время капитальных ремонтов не было. В настоящее время здесь находятся терапия, хирургия, гинекология, педиатрия, отделение скорой помощи и реанимации. Больница обслуживает и город Суздаль, и Суздальский район, это 46 тысяч населения.