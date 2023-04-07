Во Владимирской области пройдет Всероссийская ярмарка вакансий

. Фото: Иван МАКЕЕВ

14 и 15 апреля во Владимирской области пройдёт региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей».

В 10 часов посетителей ждут во Владимирском технологическом колледже, Владимирском техникуме экономики и права, в доме культуры «Современник» города Коврова, центре внешкольной работы в Муроме, а также центрах занятости населения во всех муниципальных образованиях региона. В это время на всех площадках начнутся открытые отборы, встречи соискателей и работодателей, тренинги, консультации по вопросам занятости.

- Всероссийская ярмарка трудоустройства объединит соискателей и работодателей из разных отраслей экономики: от малого и среднего бизнеса до крупных корпораций. Для участников – это возможность сразу пройти собеседование с несколькими работодателями, найти работу как внутри области, так и за её пределами. Для школьников запланирован интерактивный квест по наиболее востребованным профессиям, для студентов – информационная встреча с работодателями «Моё первое резюме, – рассказала замминистра труда и занятости населения Мария Мальцева.

Второй этап ярмарки состоится 23 июня. Там будет уделено внимание летней работе для молодежи и рабочим местам для выпускников.

На 1 апреля в регионе на учете в центрах занятости состояли 4 155 безработных, в то время как работодатели готовы предложить 17 875 вакансий. То есть получается, что на одного человека приходится по три должности.