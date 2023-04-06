В Гусь-Хрустальном строительство начальной школы отстает от графика на 3 месяца

Фото: прокуратура Владимирской области

Как сообщает прокуратура Владимирской области, в городе хрусталя продолжается возведение начальной школы на 350 мест по контракту, заключенному между средней школой №15 и ООО «ГрандХит». Стоимость контракта, реализуемого в рамках нацпроекта «Образование», составляет 294 миллиона рублей, а срок сдачи объекта определен до 30 июня текущего года.

В ходе визита на стройплощадку Андрей Жугин, вице-губернатор Владимирской области Владимир Куимов, глава города Гусь-Хрустальный Алексей Соколов и межрайонный прокурор Евгений Рыгалов осмотрели объект.

К сожалению, пришлось констатировать, что строители серьезно отстают от графика. Так, на 24 марта работы в рамках третьего этапа строительства выполнены с отставанием на 3,5 месяца и фундаменты под оборудование завершены лишь на 30 процентов.

На 5,6 и 7 этапах отставание равно 3 месяцам: стены построены на 80 процентов, лестницы на 20, а шахта лифта на 30 процентов. Такое же отставание имеют мероприятия в рамках 8-13 этапов строительства. А к выполнению 15-19 этапов подрядчик и вовсе не приступил. Все это ставит под сомнение тот факт, что строители успеют сдать школу к следующему учебному году.

При этом аванс в размере 70 миллионов рублей был выплачен своевременно.

По результатам проверки прокуратура направила руководителю компании-подрядчика представление, потребовав принять меры на активизацию строительных работ. Строительство школы находится на личном контроле и.о. прокурора Владимирской области.