Муниципалитеты Владимирской области получили более 967 рублей на доступное жилье

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Как сообщает правительство Владимирской области, губернатор Александр Авдеев распределил муниципалитетам региона более 967 миллионов рублей на реализацию госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей региона».

В 2023-2025 годах при поддержке региона запланировано строительство 28 объектов инженерных сетей и дорог к участкам земли, предоставляемым многодетным семьям во Владимире, а также в Гусь-Хрустальном, Коврове, Муроме, Александровском, Вязниковском, Гороховецком, Ковровском, Кольчугинском, Меленковском, Собинском, Судогодском и Суздальском районах. На это затратят 365,4 миллиона рублей из областного бюджета.

Также для нуждающихся в жилье и стоящих в очереди в ближайшие два года в 17 муниципалитетах Владимирской области построят 196 квартир в общей сложности, которые появятся во во Владимире, Коврове, Кольчугино, Костерёво, Лакинске, Муроме, Радужном, Собинке, Суздале, в Александровском, Меленковском, Муромском и Петушинском районах, в сельских поселениях Клязьминское и Малыгинское Ковровского района, посёлке Ставрово и Толпуховском сельском поселении Собинского района. На это потратят 601,8 миллиона рублей.

Сейчас муниципалитеты проводят конкурсы по определению поставщиков и подрядчиков.