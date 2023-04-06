В Вязниковском районе ликвидирован пожар на сельской пилораме

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 13.46 диспетчеры Вязниковского пожарно-спасательного гарнизона получили информацию о пожаре на пилораме, расположенной в деревне Галкино на улице Советской, 35.

К месту ЧП выехали четыре сотрудника МЧС на двух машинах, а также два человека на одной машине от муниципальной пожарной охраны «Степанцево».

К моменту их прибытия кровля пилорамы горела по всей площади. Пожарные не дали огню разойтись по всем помещениям, и ликвидировали пожар на площади 80 квадратных метров. Никто из людей не погиб и не пострадал, сгорели сама кровля, внутренняя отделка и часть лесозаготовок.

Дознаватели МЧС устанавливают причину возгорания.