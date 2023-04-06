В Муроме женщина пострадала во время пожара в ванной комнате

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 12.58 диспетчеры пожарной охраны приняли информацию о пожаре, происходящем в доме №2 по улице Артема.

Вскоре к четырехэтажке прибыли 20 сотрудников МЧС на шести машинах. Одно звено газодымозащитников направилось в подъезд, где оказался задымлен третий этаж. Вскоре обнаружилось, что горение происходило в ванной комнате одной из квартир, общая площадь пожара составила 1 квадратный метр, пожарные не дали огню разойтись и быстро все потушили.

Во время пожара пострадала 63-летняя женщина, отравившаяся продуктами горения, но после спасения от госпитализации она отказалась. Также из дома эвакуировано два человека.

Причину возгорания устанавливают дознаватели МЧС.