Жительница Владимирской области получила условный срок за то, что выкрутила мизинец полицейскому

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Ковровским городским судом вынесен приговор в отношении местной жительницы, обвиняемой в применении насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.

Установлено, что 23 октября прошлого года женщина шла по железнодорожным путям. К ней подошли сотрудники транспортной полиции и потребовали предъявить документы для установления личности и составления административного материала. Однако женщина проигнорировала требования сотрудников полиции. Они решили доставить ее в дежурную часть. Женщина была не согласна и выкрутила старшине полиции мизинец правой руки. Страж порядка получил повреждение средней тяжести.

На суде свою вину она признала, но от дачи показаний отказалась. Приговором суда женщине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года условно с испытательным сроком 2 года.

Приговор суда не вступил в законную силу.