В Гусь-Хрустальном мужчина до смерти избил знакомого за антисанитарию в квартире

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Как сообщает Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области, Гусь-Хрустальный городской суд вынес приговор местному жителю, обвинявшемуся в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

Судом установлено, что в ночь на 7 января текущего года гусевчанин находился у знакомого в одной из квартир дома №12 по улице Добролюбова.

Там во время вспыхнувшей ссоры он сильно избил хозяина квартиры за то, что тот содержал жилище в условиях антисанитарии. К сожалению, от полученных травм мужчина скончался.

Подсудимый вину полностью признал, раскаялся и попросил суд о снисхождении.

Суд посчитал доказательства достаточными и вынес обвинительный приговор. При этом были учтены аморальное поведение самого потерпевшего, наличие и подсудимого детей и активную помощь следствию.

С учетом всех обстоятельств гусевчанина приговорили к 8 годам 6 месяцам колонии особого режима. Также суд частично удовлетворил иск потерпевшего и взыскал с подсудимого 70651 рубль в качестве возмещения материального, и 800 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Приговор в законную силу не вступил.