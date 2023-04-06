В Коврове продавца магазина оштрафовали за продажу алкоголя подростку

. Фото: Даниил ОПАРИН

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Владимирской области, продавец одного из сетевых магазинов Коврова попалась на том, что продала спиртное несовершеннолетнему. За это на нее было возбуждено дело об административном правонарушении, по итогам которого продавца оштрафовали на 15 тысяч рублей.

Однако штраф не был уплачен вовремя, в связи с чем продавец стал фигурантом второго административного дела, на этот разу уже за неуплату штрафа. Рассмотрев это дело, мировой суд вновь оштрафовал продавца на сумму первого не уплаченного штрафа — 15 тысяч рублей.

Так что теперь платить придется вдвойне.