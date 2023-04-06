Завотделением Владимирского онкодиспансера Марина Иванова стала заслуженным врачом РФ

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Указом Президента России от 3 апреля 2023 года № 234 за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу почётное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» присвоено Марине Ивановой – заведующей отделением Владимирского областного клинического онкологического диспансера.

Марина Борисовна Иванова работает в учреждении с 1996 года, с 2013 года возглавляет отделение анестезиологии и реанимации. Количество анестезий в онкодиспансере постоянно растёт: в 2020 году их было проведено 3428, в 2021-м – 3890. Под руководством Марины Ивановой в ОКОД организована трансфузиологическая служба.