В Александрове москвич осужден за перевозку 5 килограммов наркотиков

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Как сообщает прокуратура Владимирской области, Александровский городской суд вынес приговор 30-летнему жителю Московской области, который обвинялся в участии в преступном сообществе, в покушении на особо крупный сбыт наркотиков, а также в отмывании преступных доходов.

Судом установлено, что в мае 2021 года москвич вступил в преступное сообщество в качестве водителя-перевозчика наркотиков. Наркотики готовили в лаборатории на территории Александровского района и развозили по стране.

В октябре того же года мужчина в Одинцовском районе Подмосковья сделал тайник, в который положил 2500 граммов запрещенного вещества, но тут же был задержан оперативниками.

На самом деле еще накануне, когда москвич забирал 5 килограммов наркотиков из тайника в Александровском районе, оперативники подменили их на муляж, который осужденный и расфасовал на закладки.

Также на полученные от преступных доходов деньги мужчина купил жене легковую машину.

Сам задержанный полностью признал вину и заключил со следствием сделку о сотрудничестве. Суд приговорил его к 10 годам колонии общего режима, с ограничением свободы на 1 год и штрафом в 40 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил.