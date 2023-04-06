В Судогде женщину-водителя за пьяную поездку отправили в колонию

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Как сообщает прокуратура Владимирской области, Судогодский районный суд вынес обвинительный приговор местной жительнице, которая была задержана в районе СНТ «Ладога» в пьяном виде, когда управляла автомобилем. Концентрация алкоголя в выдыхаемом воздухе в семь раз превысила допустимые значения.

В ходе разбирательства было установлено, что она уже далеко не впервые садится за руль в нетрезвом виде: ранее дама была осуждена за повторное управление транспортом в состоянии опьянения, что не помешало ей нарушить вновь.

Рассмотрев материалы уголовного дела, суд признал женщину-водителя виновной и приговорил ее к 1 году 3 месяцам колонии общего режима с лишением права управления транспортом на срок 3 года.

Приговор в законную силу не вступил.