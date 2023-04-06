Во Владимире в корпусе медуниверситета почти завершена планировка внутренних помещений

Фото Правительства Владимирской области.

Правительство Владимирской области у себя в телеграм-канале сообщает, что в регионе продолжают готовиться к открытию медфакультета.

Филиал Приволжского исследовательского медицинского университета будет располагаться в бывшем учебном корпусе ВлГУ на Октябрьском проспекте. Сейчас здесь идут ремонтные работы. Причем власти региона уверяют, что они выполняются с опережением графика. Планировка внутренних помещений практически завершена. В ближайшее время подрядчик приступит к восстановлению фасада и установке стеклопакетов.

Напомним, что вуз должен открыть двери в сентябре 2023 года. Будут открыты лечебный факультет, ординатура по 12 специальностям. На факультете будут готовить акушеров-гинекологов, анестезиологов-реаниматологов, терапевтов, психиатров, онкологов, неврологов, хирургов. Преподавательский состав формируется.