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НовостиОбщество6 апреля 2023 7:43

Во Владимире в корпусе медуниверситета почти завершена планировка внутренних помещений

Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ
Фото Правительства Владимирской области.

Фото Правительства Владимирской области.

Правительство Владимирской области у себя в телеграм-канале сообщает, что в регионе продолжают готовиться к открытию медфакультета.

Филиал Приволжского исследовательского медицинского университета будет располагаться в бывшем учебном корпусе ВлГУ на Октябрьском проспекте. Сейчас здесь идут ремонтные работы. Причем власти региона уверяют, что они выполняются с опережением графика. Планировка внутренних помещений практически завершена. В ближайшее время подрядчик приступит к восстановлению фасада и установке стеклопакетов.

Напомним, что вуз должен открыть двери в сентябре 2023 года. Будут открыты лечебный факультет, ординатура по 12 специальностям. На факультете будут готовить акушеров-гинекологов, анестезиологов-реаниматологов, терапевтов, психиатров, онкологов, неврологов, хирургов. Преподавательский состав формируется.