В Судогодском районе мужчина погиб во время пожара в жилом доме

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Диспетчеры пожарной охраны получили сигнал о возгорании в 06.39. На место ЧП были направлены 13 сотрудников МЧС на четырех машинах. Огнем было охвачен жилой дом, и пламя перекинулось на соседнюю дачу.

В итоге пожарным удалось ликвидировать возгорание на площади 108 квадратных метров. В ходе тушения в жилом доме был обнаружен труп 40-летнего мужчины. По предварительным данным дознавателей МЧС, пожар произошел по причине неосторожности при курении самого погибшего.

По данному факту Следственное управление СК России по Владимирской области проводит проверку.