Во Владимирской области за сутки потушили 6 палов травы

Фото с сайта регионального управления МЧС

За прошедшие сутки во Владимирской области было ликвидировано 6 пожаров сухой травы.

5 апреля в 12.04 поступило сообщение о загорании травы в Гороховце на ул. Полевой. Пожар ликвидирован силами пожарно-спасательной части №38 и органов местного самоуправления на площади 0,1 гектара. В 12.07 трава загорелась уже на улице Великанова. Пожар ликвидирован силами органов местного самоуправления на площади 0,25 гектара.

В 14.11 поступило сообщение о загорании травы в городе Судогде на ул. Свердлова. Пожар ликвидирован силами пожарно-спасательной части №79 на площади 50 кв.м.

В 14.48 поступило сообщение о загорании травы во Владимире в районе дома №2 на Московском шоссе. Пожар ликвидирован силами муниципального поисково-спасательного отряда на площади 1 гектар.

В 14.03 поступило сообщение о загорании травы в Гусь-Хрустальном районе, между н.п. Новоопокино и Большая Артёмовка. Пожар ликвидирован силами органов местного самоуправления на площади 3 гектара.

В 20.46 поступило сообщение о загорании травы в деревне Сергеево Вязниковского района. Пожар ликвидирован силами пожарно-спасательной части №67 и органов местного самоуправления на площади 0,8 гектара.

Дознаватели МЧС России устанавливают причины пожаров. Всего с начала года во Владимирской области произошло 14 ландшафтных пожаров, из них 12 – в пределах населённых пунктов. Самая частая причина ландшафтных пожаров – это неосторожное обращение с огнём человека.