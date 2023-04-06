Владимирские спортсменки завоевали золото и серебро на Первенстве России по боксу

фото регионального Министерства физкультуры и спорта

Первенство России по боксу среди юниорок 17-18 лет, 19-22 года прошло в Краснодарском крае, в поселке Супсех с 26 марта по 1 апреля. Участие в соревнованиях приняли 279 спортсменок: 159 юниорок в возрасте 17-18 лет и 120 юниорок в возрасте 19 лет - 22 года.

Владимирские спортсменки завоевали две медали.

Дарья Новинская в весовой категории до 63 кг провела на этом первенстве 3 боя, во всех одержав уверенные победы единогласным решением судей, и стала победительницей первенства России. Анастасия Малова выступала в весовой категории до 75 кг и стала серебряной призёркой первенства России, сообщает Министерство физической культуры и спорта.