Владимирская область ищет инвестора для создания детского парка развлечений в Суздале

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Власти Владимирской области продолжают обсуждать развитие туризма. Среди задач на ближайшую перспективу – насыщение событийного календаря, активное внедрение «золотого стандарта» гостеприимства, оптимизация и раскрутка информационных туристских ресурсов, а также более качественная подготовка кадров для отрасли. В числе предложений – проведение серии мастер-классов для студентов от практиков туриндустрии, в том числе экспертов федерального уровня.

Генеральный директор ВСМЗ Екатерина Проничева отметила, что турист всё чаще предпочитает активный отдых на свежем воздухе и вкусную еду. Исследования показали, что современный турист - это человек 25-44 лет, путешествующий в паре или с семьёй. Обычно он самостоятельно организует краткосрочные поездки без выраженной сезонности с очень коротким плечом бронирования жилья – вплоть до 1 дня.

- Потихоньку шопинг и кинотеатры уходят в онлайн. Какими-то товарами людей уже не удивишь, им важны впечатления и развлечения. Возьмём, к примеру, Суздаль, он не очень-то привлекателен для малышей. Помимо аквапарка там нужен детский парк развлечений. Поставил задачу своему первому заместителю Александру Ремиге найти инвесторов для создания такого пространства. Главное условие – тематика должна быть наша, – сообщил Александр Авдеев.

Кроме того, на волне растущей популярности внутреннего туризма необходимо повышать узнаваемость Владимирской области. Например, каждый год в Суздале проходит фестиваль воздушных шаров. А на них написано Ярославль, Переславль-Залесский, Калуга. Но где Илья Муромец, Пётр и Феврония, Андрей Боголюбский? Губернатор поставил задачу, к следующему фестивалю придумать, как брендировать хотя бы два воздушных шара.