Гороховец признали самым комфортным городом Владимирской области

. Фото: Евгения КОРОБКОВА

В прошлом году Владимирская область улучшила индекс качества городской среды, который ежегодно подсчитывают финансовый институт Дом.рф и КБ Стрелка. Регион получил 200 баллов из 360. И это на 9 баллов больше, чем в 2021 году.

На первом месте уже четвертый год подряд оказывается Гороховец. Там сумели улучшить качество жилья, дорог, озеленения, деловой и социальной инфраструктуры.

На втором месте Суздаль. Судя по рейтингу, в городе повысился комфорт общественной и социальной инфраструктуры, стало больше зеленых зон.

Тройку лидеров замыкает Юрьев-Польский. Там повысилось качество улично-дорожной сети, озелененных пространств и социальной инфраструктуры.

На 22 балла индекс качества вырос у Кольчугино.Наибольших успехов городские власти добились, согласно исследованию, в ремонте и строительстве городских дорог.

Также в пятерке лучших оказался Муром, где улучшилась ситуация с озеленением и доступностью социально-досуговой инфраструктуры.

Что касается Владимира, то индекс вырос на 13 баллов. В областной столице стало больше жилья, хороших дорог и социальных объектов. Качество озеленения осталось неизменным.

Худшим городом Владимирской области снова стал Курлово.