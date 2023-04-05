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НовостиОбщество5 апреля 2023 14:07

В Красной Горбатке мужчина задолжал своему ребенку 420 тысяч рублей

Такой долг у него скопился из-за систематической неуплаты алиментов
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Андрей АБРАМОВ

Как сообщает Управление ФССП России по Владимирской области, жительница Селивановского района вынуждена была обратиться к судебным приставам в связи с тем, что ее бывший муж давно не платит алименты на несовершеннолетнего сына.

Таким образом сумма долга превысила 420 тысяч рублей.

Приставы наложили запрет на совершение регистрационных действий с отечественным автомобилем и однокомнатной квартирой, принадлежащих должнику. Также в ходе беседы судебные приставы объяснили мужчине, что арестуют машину, если он не погасит задолженность по алиментам.

Вскоре после этого мужчина выплатил всю сумму долга, а также 7 процентов исполнительского сбора. Деньги были перечислены ребенку.