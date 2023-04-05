Благоустройство площади Победы начнется после майских праздников

фото со страницы мэрии

Мемориал на площади Победы находится в удручающем состоянии, поэтому на этой неделе там проводятся локальные профилактические работы, самые сложные из них - укрепление гранитной облицовки стелы.

После майских праздников на площади Победы начнется первый этап реновации, запланированной по итогам голосования жителей за благоустройство городских общественных пространств в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». В этом году будет выполнено мощение площади новым плиточным покрытием с гранитными компонентами, замена бордюрного камня, устройство газонов и установка стационарных флагштоков.

Но самые масштабные работы впереди. Мемориал с Вечным огнем построен в 1975 году и нуждается в большом ремонте. По заданию главы города Владимира Дмитрия Наумова, специалисты мэрии проводят необходимые консультации с коллегами из областной Инспекции по охране объектов культурного наследия и готовят документацию на производство ремонтных работ с соблюдением требований охранного законодательства.