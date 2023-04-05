В Муроме трое москвичей обвиняются в особо крупной краже с предприятия

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщает прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство Мурома утвердило обвинительное заключение в отношении троих жителей Московской области. Один из них обвиняется в совершении особо крупного грабежа и в особо крупной краже, второй в грабеже, а третий только в краже.

По версии следствия, двое из них в 2019 году сговорились с людьми, в отношении которых теперь уголовные дела выделили в отдельное производство, о совершении крупного хищения имущества предприятия, расположенного в Муроме.

С целью легкого прохода в помещения они фиктивно сменили генерального директора предприятия, после чего один из них принял на себя полномочия директора, а также оформил на работу людей, подобранных одним из сообщников.

Затем в конце сентября 2019 года мужчины перекусили проволоку забора и прошли на предприятие, а сотрудника фирмы и охранника заперли в комнате сторожа. Затем при помощи граждан, которые ничего о преступных планах не знали, москвичи взломали замок и попали на склад, откуда вынесли товары и прочие ценности, принадлежавшие фирме и его партнерам.

Затем они вытащили из административного здания компьютерную технику. В общей сложности ущерб составил 430 миллионов рублей.

Также двое из обвиняемых из кабинета фирмы вытащили макеты оружия, развешанные на стенах, на сумму 400 тысяч рублей.

Уголовное дело в скором времени начнет рассматривать Муромский городской суд.