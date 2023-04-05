Мэрия Владимира отклонила проект возведения девятиэтажки за гостиницей «Заря»

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Городская администрация не согласовала застройку участка за гостиницей «Заря».

В проекте постановления сказано, что необходимо «направить на доработку данный проект для обоснования необходимости организации дополнительных проездов для транспортного обслуживания внутри микрорайонных объектов».

На территории в 8,7 га должны были появиться: многоэтажка, магазин и гостиничная пристройка. Однако местные жители выступили против. Территория якобы попадала под зону охраняемого ландшафта. Кроме того, там катастрофически не хватает парковочных мест. А с появлением многоэтажки проблема с парковкой могла усугубиться.

Все замечания по проекту будут устранены застройщиком, повторно проводить общественные обсуждения не будут.