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НовостиОбщество5 апреля 2023 13:21

Мэрия Владимира отклонила проект возведения девятиэтажки за гостиницей «Заря»

Проект отправили на доработку
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Городская администрация не согласовала застройку участка за гостиницей «Заря».

В проекте постановления сказано, что необходимо «направить на доработку данный проект для обоснования необходимости организации дополнительных проездов для транспортного обслуживания внутри микрорайонных объектов».

На территории в 8,7 га должны были появиться: многоэтажка, магазин и гостиничная пристройка. Однако местные жители выступили против. Территория якобы попадала под зону охраняемого ландшафта. Кроме того, там катастрофически не хватает парковочных мест. А с появлением многоэтажки проблема с парковкой могла усугубиться.

Все замечания по проекту будут устранены застройщиком, повторно проводить общественные обсуждения не будут.