В Ковровском районе жилой дом сгорел из-за вспыхнувшего от проводки кресла

Фото: Наталья Никитина, Ковровский пожарно-спасательный гарнизон

Как сообщает Ковровский пожарно-спасательный гарнизон ГУ МЧС России по Владимирской области, в 16.40 диспетчеры пожарной охраны приняли информацию о горящем доме в деревне Гостюхино.

На место выехали пожарные подразделения, включая сотрудников муниципального пожарного поста №1 Клязьминского городка.

К моменту приезда первых расчетов дом и стоящий рядом сарай были охвачены огнем, причем дымиться начинал и соседний жилой дом. В результате пожарным удалось локализовать и ликвидировать пламя, а также отстоять соседние строения.

В ходе проверки дознаватели МЧС пришли к выводу, что возгорание произошло из-за того, что в доме загорелось кресло, стоявшее возле электрической розетки, к которой был подключен ЖК-телевизор. Пожар обнаружила хозяйка, которая на некоторое время отлучалась.

К счастью, никто из людей не пострадал, но дом сгорел полностью.