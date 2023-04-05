Владимирцев приглашают посетить домашний матч владимирского "Торпедо" бесплатно

фото с официального сайта владимирского "Торпедо"

Хорошая новость для тех, кто любит футбол. Для болельщиков, которые собираются посетить домашний матч «Торпедо» против «Балтики-БФУ», вход на малую спортивную арену стадиона будет бесплатным.

Как сообщает пресс-служба команды, пригласительные билеты будут доступны прямо перед матчем. Встреча пройдёт во Владимире 8 апреля у и начнётся в 16 часов.

Напомним, что первый мачт второго этапа Первенства прошел в Санкт-Петербурге, где черно-белые на последней секунде вырвали победу у ФК "Звезда". Это принесло команде три очка. Но несмотря на это, черно-белые сейчас занимают предпоследнее, 11 место.

Домашний матч будет непростым. Ярослав Краснов и Виктор Чувилов пропустят матч из-за перебора желтых карточек. Также до сих пор на больничном находятся форвард Никита Андреев и опорный полузащитник Владислав Лабзин