Следователи возбудили уголовное дело из-за отравления в ковровской пиццерии "То-То"

фото регионального Следкома

В Коврове возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности. Речь идет об отравлении в пиццерии "То-То".

По версии следствия, с 21 по 24 марта после посещения кафе-пиццерии «То-То» города Коврова 22 человека были госпитализированы в медицинское учреждение с признаками пищевого отравления. По результатам лабораторных исследований в пробах специалисты Роспотребнадзора обнаружили бактерии рода Сальмонелла и группы кишечных палочек, уточняют в региональном Следкоме.

Кроме того, специалисты Роспотребнадзора выявили грубые нарушения санитарных норм: просроченные продукты, полуфабрикаты, овощи и фрукты без маркировки, нарушение температурного режима, 12 работников без медицинских книжек.

Следователи СК России продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего, в том числе виновных лиц.