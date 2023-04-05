Владимирский приют "Валента" переезжает за город

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Волонтеры владимирского приюта "Валента" сообщили о переезде. Место сейчас на стадии согласования.

- Давайте смотреть на вещи реально: в городе нам не быть. Независимо от места вокруг нас будет поле, кусты и всё ,что к окологородской и сельской местности прилагается. И к этому заранее нужно подготовить собак. Речь про клещей. Собаки от них не обработаны. Мы гуляем вдоль железной дороги, это место обрабатывают коммунальные службы. А переезжаем мы в траву. Нам жизненно важно обработать 156 собак, живущих в приюте. Мы не можем пустить на самотёк здоровье, - написали волонтеры в соцсетях.

Приюту необходимы запасы на это лето. Каждой собаке нужно 2 таблетки препарата на сезон, стоимость одной таблетки в среднем 2 тысячи рублей, в зависимости от веса.

Владимирцев просят оказать финансовую помощь или купить таблетки от клещей "Бравекто".