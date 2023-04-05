Сразу двух владимирцев будут судить за звонки о возможных взрывах бомб

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УФСБ России по Владимирской области возбудило сразу два уголовных дела по статьям "ложное сообщение об акте терроризма".

В первом случае дело заведено на 50-летнего жителя Владимира. 27 марта 2023 года он позвонил на единый номер службы спасения «112» и сообщил, что в круглосуточном магазине «СнекБар» на улице Большая Нижегородская заложено взрывное устройство. Естественно, к бару быстро приехали все чрезвычайные службы, а бомбы не оказалось на месте. Силовики быстро вышли на мужчину. Оказалось, что он был пьян. При нем лежал сотовый телефон, с которого был осуществлен анонимный звонок. Позже на допросе мужчина сказал, что позвонил просто из хулиганских побуждений.

А 30 марта неоднократно судимая 55-летняя жительница Судогодского района позвонила сначала на номер дежурной службы Владимирского линейного отдела МВД РФ и сказала, что «через 5 минут взорвется железнодорожный вокзал станции Киров», а позже дозвонилась в дежурку линейного отдела МВД России на станции Ковров и сообщила о готовящемся взрыве на ковровском железнодорожном пути.