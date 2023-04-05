За сутки во Владимирской области сухую траву выезжали тушить пять раз

фото с сайта ГУ МЧС по Владимирской области

За прошедшие сутки во Владимирской области было ликвидировано 5 пожаров сухой травы. Дознаватели МЧС России устанавливают причины пожаров.

4 апреля в 12.25 поступило сообщение о загорании травы в н.п. Лыково Юрьев-Польского района. Пожар ликвидирован силами пожарно-спасательной части №37 и органов местного самоуправления на площади 0,25 гектара.

В 12.45 поступило сообщение о загорании травы в мкр. Веризино города Владимира. Пожар ликвидирован силами муниципального поисково-спасательного отряда на площади 800 кв.м.

В 12.59 поступило сообщение о загорании травы в Муроме. Пожар ликвидирован силами пожарно-спасательной части №15 и органов местного самоуправления на площади 200 кв.м.

В 13.39 поступило сообщение о загорании травы в городе Курлово. Пожар ликвидирован силами пожарно-спасательной части №30 и органов местного самоуправления на площади 600 кв.м.

В 17.24 поступило сообщение об еще одном загорании травы в Муроме. Пожар ликвидирован силами муниципального поисково-спасательного отряда на площади 25 кв.м.

Самая частая причина ландшафтных пожаров – это неосторожное обращение с огнём человека. Штраф для граждан от 5 до 15 тысяч рублей; для должностных лиц – от 20 до 30 тысяч рублей, для предпринимателей – от 40 до 60 тысяч рублей, для юридических лиц – от 300 до 400 тысяч рублей.