Во Владимирской области общественники будут контролировать ремонт дорог

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4 апреля члены Общественной палаты Владимирской области проконтролировали, как ведётся ямочный ремонт межмуниципальной дороги в посёлке Вяткино Судогодского района.

Представители Дорожно-строительного управления № 3 рассказали председателю комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Алексею Тарасову и члену комиссии Артёму Семёнову о технологии и плюсах ямочного ремонта. Покрытие литым асфальтом получается прочным и долговечным, так как по своим качественным характеристикам оно максимально приближено к покрытию в целом и предотвратит появление слабых мест на стыках между старым и новым материалом.

Общественники ознакомились с алгоритмом локального ремонта. После установки специальных дорожных знаков рабочие очищают повреждённую поверхность от влаги, грязи и пыли. Затем подготовленный участок заполняется ремонтным составом, разогретым до 200 градусов. Литая смесь легко укладывается и уплотняется под собственным весом, не требуя применения катков.