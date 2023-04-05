В Коврове разбойник избил мужчину и забрал у него деньги и алкоголь

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщает прокуратура Владимирской области, на днях Ковровская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному по факту разбоя.

По версии следствия, ночью 4 января текущего года на одной из улиц Коврова местный житель догнал незнакомого мужчину, преградил ему путь и ударил по ноге. Когда прохожий упал, нападавший нанес ему еще как минимум три удара кулаков и ногой по лицу, после чего расстегнул его куртку, обыскал и забрал бутылку водки и деньги — чуть более 2000 рублей.

Потерпевший попытался потребовать, чтобы ему вернули вещи, но получил еще один удар ногой по лицу, после чего нападавший сбежал.

В результате потерпевший получил перелом костей носа со смещением отломков, а также ссадины и гематомы. Подозреваемого вскоре задержали.

В скором времени уголовное дело начнет рассматривать Ковровский городской суд.