фото регионального Минздрава

В Суздале началось строительство взрослой поликлиники на 350 посещений в смену. Всего на строительство поликлиники из федерального бюджета выделено 512 миллионов рублей.

Первый этап строительства включает в себя устройство фундаментной плиты. Сейчас ведется выемка грунта для устройства котлована. В ближайшие дни начнётся монтаж плит. По плану эти работы должны завершиться к середине июля.

- Будет построено двухэтажное здание площадью более 6 тысяч квадратных метров с полноценным цокольным этажом. Это технический этаж, где будет размещено вспомогательное оборудование: система вентиляции, вводные распределительные узлы, тепловые узлы. И на двух этажах будет оказываться медицинская помощь специалистами узкого профиля и общей практики, - рассказал заместитель главного врача по административно-хозяйственной части Денис Хрящев.

На шести тысячах «квадратов» разместятся 7 терапевтических участков, акушер-гинеколог, хирург, психиатр-нарколог, отоларинголог, офтальмолог, невролог, фтизиатр и онколог. Сейчас врачи ведут приём в поликлинике 1972 года постройки.

- В настоящее время поликлиника находится по другому адресу, в центре. Она уже физически себя изжила, поэтому есть необходимость в новой поликлинике, с другими требованиями, санитарными нормами и правилами. Поликлиника рассчитана на 350 посещений в смену. Она будет обслуживать 46 тысяч населения города Суздаля и Суздальского района, - сообщил главный врач Суздальской районной больницы Сергей Тимкин.

Стройка продлится до 2024 года.