На пожаре во Владимире погиб 68-летний мужчина

фото ГУ МЧС по Владимирской области

4 апреля в 22.07 поступило сообщение о пожаре в квартире трёхквартирного жилого дома по адресу город Владимир, ул. Ильинская-Покатая, д. 25.

Сообщение в пожарную охрану поступило от очевидцев с опозданием, когда огонь уже успел распространиться по строению. Сотрудники МЧС России оперативно ликвидировали пожар на площади 240 квадратных метров.

Во время тушения на месте происшествия было обнаружено тело погибшего 68-летнего мужчины. Дознаватели МЧС России устанавливают обстоятельства происшествия, планируется выезд на место испытательной пожарной лаборатории. В настоящее время известно, что погибший в доме находился один, в других двух квартирах никто не проживал.

К ликвидации последствий происшествия привлекались 7 единиц техники и 28 человек.

Следователи регионального Следкома проводят свою доследственную проверку.