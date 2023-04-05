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НовостиПроисшествия5 апреля 2023 7:08

На пожаре во Владимире погиб 68-летний мужчина

Сгорел трехквартирный деревянный дом
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото ГУ МЧС по Владимирской области

фото ГУ МЧС по Владимирской области

4 апреля в 22.07 поступило сообщение о пожаре в квартире трёхквартирного жилого дома по адресу город Владимир, ул. Ильинская-Покатая, д. 25.

Сообщение в пожарную охрану поступило от очевидцев с опозданием, когда огонь уже успел распространиться по строению. Сотрудники МЧС России оперативно ликвидировали пожар на площади 240 квадратных метров.

Во время тушения на месте происшествия было обнаружено тело погибшего 68-летнего мужчины. Дознаватели МЧС России устанавливают обстоятельства происшествия, планируется выезд на место испытательной пожарной лаборатории. В настоящее время известно, что погибший в доме находился один, в других двух квартирах никто не проживал.

К ликвидации последствий происшествия привлекались 7 единиц техники и 28 человек.

Следователи регионального Следкома проводят свою доследственную проверку.