Во Владимирской области 5 апреля коронавирус выявили у 70 человек

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На территории Владимирской области 5 апреля 2023 года лабораторно подтверждено 70 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Вот как распределились случаи по районам региона: 24 сл. в г.Владимире, 9 сл. в Муромском, 6 сл. в Ковровском, 4 сл. в Петушинском, 6 сл. в Кольчугинском, 1 сл. в Юрьев-Польском, 9 сл. в Гусь-Хрустальном, 2 сл. в г. Радужный, 3 сл. в Камешковском, 1 сл. в Гороховецком, 1 сл. в Меленковском, 3 сл. в Суздальском, 1 сл. в Селивановском.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 183705 случаев заболевания (50854 сл. в г. Владимире, 19943 сл. в Муромском, 21778 сл. в Ковровском, 6528 сл. в Петушинском, 8827 сл. в Кольчугинском, 11218 сл. в Александровском, 7335 сл. в Юрьев-Польском, 16562 сл. в Гусь-Хрустальном, 1756 сл. в Судогодском, 3648 сл. в Собинском, 2075 сл. в г. Радужный, 5961 сл. в Киржачском, 4249 сл. в Камешковском, 3360 сл. в Гороховецком, 4675 сл. в Меленковском, 6181 сл. в Вязниковском, 6372 сл. в Суздальском, 2383 сл. в Селивановском).